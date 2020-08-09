Электросамокатное: Кличко обратился к нардепам с тем чтобы изменить законодательство о дорожном движении
Воскресенье, 9 августа 2020, 12:59
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении.
Об этом он написал в Facebook.
Также он призвал определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.
Напоминаем:
Ранее Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.
Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.
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