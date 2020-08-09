Электросамокатное: Кличко обратился к нардепам с тем чтобы изменить законодательство о дорожном движении

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении.

Об этом он написал в Facebook.

Также он призвал определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

Напоминаем:

Ранее Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.





