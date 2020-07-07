Министр экономики считает, что новый глава НБУ должен быть менее консервативным

Новый глава Национального банка должен быть не слишком консервативным, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным… Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам", - сказал министр.

Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП, необходимо кредитование в 320-400 млрд грн ежегодно. Тогда как в минувшем году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд грн.

"Если НБУ будет следовать политике увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создании условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", - пояснил Петрашко.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.