В "Укрэнерго" знали о "зеленом" кризисе, но фирмы из орбит руководителей делали на этом бизнес — СМИ

Руководители НЭК "Укрэнерго", которая должна следить за ситуацией на рынке электроэнергии, знали о приближении кризисной ситуации, связанной с "зеленой" энергетикой, но компании с их орбит делали на этом бизнес.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Как отмечают журналисты, Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу и взяла на себя "зеленые" обязательства еще в 2011 году.

"Государство по закону гарантировало выкуп производителей всей "зеленой электроэнергии" по высокому тарифу - 15 евроцентов для промышленных солнечных станций и 10 евроцентов для промышленных ветровых станций. Этот тариф в три раза выше немецкого и французского.

При этом, например, немецкие "зеленые станции" производят более половины всей электроэнергии страны, а украинские - не производят и 10%", - подчеркивают журналисты.

Подчеркивается, что сейчас у государства образовался долг перед "зелеными" в 12 млрд грн.

"В ГП "НЭК Укрэнерго", компании, которая должна следить за ситуацией с энергетикой в ​​стране, еще в 2017 году заявляли, что украинская энергосистема может "потянуть" ограниченное количество электроэнергии от "зеленых станций" - около 3000 МВт (в дальнейшем эту цифру скорректировали до 4700 МВт), но при этом подключиться позволили более чем 6000 МВт и никак не ограничивали "географию" этих подключений.

В результате крупнейшие станции строили на юге страны (что логично, учитывая количество солнечных дней в году по сравнению с другими регионами). Поэтому уже в 2018-м СБУ начала писать письма в Кабмин с информацией об угрозе строительства в уже перегруженном южном энергоузле", - говорится в сюжете.

В самом "Укрэнерго" заявляют, что законодательство не позволяет им отказывать в подключениях, и утверждают, что неоднократно писали письма Минэнерго, в профильный комитет Верховной Рады, и всегда заявляли о проблеме.

Однако, как выяснили журналисты, люди с орбиты руководства самого "Укрэнерго" зарабатывали на возведении крупнейших "зеленых станций".

"Одной из компаний, которая подключала "Никопольскую СЭС" (принадлежит олигарху Ринату Ахметову и фигурировала в упомянутом письме СБУ) к сетям была фирма с орбиты тогдашнего руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука - "Хорос".

На момент подключения станции, коммерческим директором "Хорос" был Александр Межевец. До этого он был подчиненным Всеволода Ковальчука в Укрэнерго. А в 2013 году "Хорос" руководил Дмитрий Кузник. Он был в руководстве двух других компаний, которые основал сам Ковальчук", - подчеркивают журналисты.

Отмечается, что Александр Межевец, кроме "Хороса", руководил компанией "Проэнерджи". Компании сообщают у себя на сайте, что они партнеры, и их офис юридически находится по одному адресу в Киеве - на Лукьяновской, 23.

"Эта компания, как и "Хорос", часто обслуживала "Укрэнерго", а также занималась разработкой проектов для подключения "зеленых" станций.

По нашим данным, они разрабатывали проекты для ООО "Атлас Воловец энерджи", ООО "Виндкрафт Украина", ООО "Виндкрафт Каланчак", ООО "Винд энерджи Украина". Компании заплатили "Проэнерджи" совокупно более 10 млн грн. При этом "Воловецкая ВЭС" упоминалась в выводах региональных специалистов "Укрэнерго", как несущая угрозу энергосистеме ", - говорится в сюжете "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Журналисты установили еще ряд компаний, которые были связаны с руководством "Укрэнерго" и при этом строили "зеленые станции" или поставляли на них необходимое оборудование, но уже экс-руководитель ГП Всеволод Ковальчук свою причастность к ним опроверг.

"Ну, вы сейчас делаете, как минимум, голословные утверждения. Поскольку они со мной никак не аффилированы", - ответил Ковальчук на вопросы журналистов.

Напомним:

10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.