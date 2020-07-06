НБУ через суд отклонил кандидатуру экс-главы набсовета Ощадбанка Шевки Аджунера

Шестой апелляционный административный суд 2 июля 2020 полностью удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка, подтвердив таким образом законность решения регулятора об отказе Шевки Аджунеру в согласовании на должность главы набсовета Сбербанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

18 февраля Окружной административный суд города Киева по иску Аджунера отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка (далее - Комитет) об отказе в согласовании его кандидатуры на указанную должность. Это решение было отменено судом апелляционной инстанции 2 июля.

"Мы приветствуем решение суда и отмечаем, что Национальный банк должен законные основания для отказа Шевка Аджунеру. Это, в частности, несоответствие критериям профессиональной пригодности (наличие в Шевка Аджунера конфликта интересов и ненадлежащее исполнение им обязанностей председателя наблюдательного совета)", - говорится в сообщении.:

Напомним:

В Министерстве финансов уже определили 5 финалистов конкурса на должность главы правления Ощадбанка, среди которых нет действующего главы Андрея Пышного.

В мае "в связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" набсовет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").