"Непредвиденные обстоятельства": Объявили новый конкурс на голову Ощадбанка
"В связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" наб совет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.
Объявление опубликовано на сайте Минфина.
Отмечается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 22 мая, потом до 22 июня будут проходить собеседования финалистов с наблюдательным советом.
Среди требований к кандидатам:
- Полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из следующих отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право;
- Стаж работы в банковском секторе в совокупности не менее чем десять лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет;
- Глубокие практические знания по банковскому делу;
- Опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках;
- Опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений;
- Опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка);
- Опыт внедрения в организации быстрых изменений в регуляторной сфере;
- Опыт кризисного менеджмента;
- Опыт работы с неработающими кредитами (NPL).
Напомним:
5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления.
Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.
В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.
Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.
Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").
Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.
Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.
До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".
Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
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