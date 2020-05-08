"Непредвиденные обстоятельства": Объявили новый конкурс на голову Ощадбанка

Андрей Пышный

"В связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" наб совет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.

Объявление опубликовано на сайте Минфина.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 22 мая, потом до 22 июня будут проходить собеседования финалистов с наблюдательным советом.

Среди требований к кандидатам:

Полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из следующих отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право;

Стаж работы в банковском секторе в совокупности не менее чем десять лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет;

Глубокие практические знания по банковскому делу;

Опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках;

Опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений;

Опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка);

Опыт внедрения в организации быстрых изменений в регуляторной сфере;

Опыт кризисного менеджмента;

Опыт работы с неработающими кредитами (NPL).

Напомним:

5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления.

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").

Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Рекомендуем почитать: Андрей Пышный: Если "Укрпошта" хочет быть банком, то банкам нужно дать торговать чайниками и гречкой

Читайте также: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка