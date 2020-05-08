Все разделы
Укр / Рус

"Непредвиденные обстоятельства": Объявили новый конкурс на голову Ощадбанка

Пятница, 8 мая 2020, 17:30
 
Андрей Пышный

"В связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" наб совет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.

Объявление опубликовано на сайте Минфина.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 22 мая, потом до 22 июня будут проходить собеседования финалистов с наблюдательным советом.

Среди требований к кандидатам:

  • Полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из следующих отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право;
  • Стаж работы в банковском секторе в совокупности не менее чем десять лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет;
  • Глубокие практические знания по банковскому делу;
  • Опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках;
  • Опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений;
  • Опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка);
  • Опыт внедрения в организации быстрых изменений в регуляторной сфере;
  • Опыт кризисного менеджмента;
  • Опыт работы с неработающими кредитами (NPL).

Напомним:

5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления. 

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне. 

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці"). 

Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции. 

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Рекомендуем почитать: Андрей Пышный: Если "Укрпошта" хочет быть банком, то банкам нужно дать торговать чайниками и гречкой

Читайте также: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ощадбанк Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ назвали кандидатов на главу Ощадбанка, Пышный может покинуть должность 17 апреля 2020, 10:30
Ощадбанк на период карантина отменил обязательный платеж за пользование кредитными карточками 8 апреля 2020, 17:49
Ощадбанк продолжит действие платежных карточек до 1 июля 30 марта 2020, 16:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!