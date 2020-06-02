Минфин определил шорт-лист кандидатов на главу Ощадбанка, Пышный покинет должность – СМИ
В Министерстве финансов уже определили 5 финалистов конкурса на должность главы правления Ощадбанка, среди которых нет действующего главы Андрея Пышного.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
По данным издания, в списке финалистов:
- Геннадий Хелемский, директор департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка".
- Галина Пахачук, заместитель главы правления "Приватбанка".
- Сергей Наумов, глава правления "Пиреус Банка".
- Антон Тютюн, заместитель главы правления в "Ощадбанке".
- Сергей Магдич, заместитель главы правления банка "ПУМБ".
Действующий глава правления Ощадбанка Андрей Пышный в комментарии "Зеркалу недели" подтвердил, что не участвует в новом конкурсе.
"Да, я подтверждаю, что после отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Надо двигаться дальше", - сказал он.
"На скамейке запасных еще остаются бывший зампред Ощадбанка Денис Киреев, возглавлявший в свое время кредитный комитет банка и который допустил формирование масштабного портфеля токсичных кредитов, а также Дмитрий Зинков, Игорь Францкевич, Андрей Стецевич, еще один действующий заместитель главы правления Ощадбанка, и Дмитрий Крепак", - пишет издание.
Напомним:
В мае "в связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" набсовет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.
Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.
В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.
Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.
Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").
Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.
Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.
До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".
Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
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