Минфин определил шорт-лист кандидатов на главу Ощадбанка, Пышный покинет должность – СМИ

Андрей Пышный

В Министерстве финансов уже определили 5 финалистов конкурса на должность главы правления Ощадбанка, среди которых нет действующего главы Андрея Пышного.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным издания, в списке финалистов:

Геннадий Хелемский, директор департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка".

Галина Пахачук, заместитель главы правления "Приватбанка".

Сергей Наумов, глава правления "Пиреус Банка".

Антон Тютюн, заместитель главы правления в "Ощадбанке".

Сергей Магдич, заместитель главы правления банка "ПУМБ".

Действующий глава правления Ощадбанка Андрей Пышный в комментарии "Зеркалу недели" подтвердил, что не участвует в новом конкурсе.

"Да, я подтверждаю, что после отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Надо двигаться дальше", - сказал он.

"На скамейке запасных еще остаются бывший зампред Ощадбанка Денис Киреев, возглавлявший в свое время кредитный комитет банка и который допустил формирование масштабного портфеля токсичных кредитов, а также Дмитрий Зинков, Игорь Францкевич, Андрей Стецевич, еще один действующий заместитель главы правления Ощадбанка, и Дмитрий Крепак", - пишет издание.

Напомним:

В мае "в связи с с внешними непредвиденными обстоятельствами" набсовет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка.

Среди стратегических задач нового топ-менеджера банк указал наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне.

Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и "Укрзалізниці").

Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

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