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Ощадбанк продлил контракт с главой правления Пышным еще на 5 лет

Пятница, 2 августа 2019, 18:15
 

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления Андрея Пышного еще на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Набсовет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерс" в соответствии с международной практикой, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка. 

Также в банке отметили, что согласно действующему законодательству проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.

Напоминаем:

Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.

До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".

Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

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Экономическая правда

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