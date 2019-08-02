Ощадбанк продлил контракт с главой правления Пышным еще на 5 лет
Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия главы правления Андрея Пышного еще на 5 лет.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Набсовет принял решение провести оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерс" в соответствии с международной практикой, и на данный момент проходит следующий этап оценки с участием членов правления и ключевых руководителей банка.
Также в банке отметили, что согласно действующему законодательству проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено.
Напоминаем:
Пышный был назначен руководителем Ощадбанка в марте 2014 года.
До этого работал на должностях заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, первого заместителя главы правления "Ощадбанка".
Является близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
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Экономическая правда
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