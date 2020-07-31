Минэнерго хочет взять кредит на 300 миллионов евро, в т.ч для выплат долгов по "зеленому" тарифу

Министерство энергетики ведет переговоры с государственными банкам и международными банками для получения на льготных условиях до 300 миллионов евро, в частности, для покрытия части долгов по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация работы участников рынка электроэнергии. Соответствующее решение для сбалансирования рынка должен принять НКРЭКУ.

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Напомним:

31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Закону предшествовали сложные и продолжительные переговоры с инвесторами в "зеленую" энергетику, во время которых были прописаны основные обязательства сторон.

В рамках мемомрандума с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Согласно меморандуму, расчеты будут проходить по следующему графику: 40% будет оплачено в четвертом квартале текущего года, остальные планируется разбить на четыре части - по 15% на каждый квартал 2021 года.

Экономическая правда