"Укравтодор" хочет в этом году открыть полосу движения на мостах-долгостроях в Запорожье

"Укравтодор" переходит в круглосуточный режим строительства мостов-долгостроев в Запорожье и планирует запустить движение в 2020 году.

Об этом сегодня во время посещения Запорожья сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, передает Укринформ.

"План - запустить движение по одной полосе в этом году. Планируем также завершить строительство пилонов - это сооружение №10. Сейчас выйдем в круглосуточный режим работы", - сказал Кубраков.

По его словам, сегодня на объекте работает 200 человек, к середине августа количество строителей увеличится до 300, а в пиковый момент - до 600-650.

В условиях стабильного финансирования строительство мостов завершат через 2 года.

"7,5 тысячи тонн металла уже заказали. Подрядчик получил в виде авансовых платежей 1,3 млрд гривень, на которые закупает металл. Металл уже завезли на заводы, сейчас готовят металлоконструкции, а уже здесь, на объекте будет выполняться крупноузловая сборка .

Всего на этот год запланировано финансирование в сумме 3,7 млрд гривень", - отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Напомним:

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

10 апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.

В тендерной документации сообщалось, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.

В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.