ГАСИ предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье — Укравтодор

Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.

Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Деньги на первый этап работ на мосты выделено. Строительная площадка на объекте оборудована. И вот последний этап подготовки также преодолен - ГАСИ выдала разрешение на начало строительных работ.

... Есть финансирование, надежный подрядчик и полная поддержка государства. Исторический долгострой наконец соединит два берега Днепра ", - пишет Кубраков.

Он отметил, что при получении разрешений на строительство мостов удалось избежать долгих задержек во времени.

"...Я рад, что несмотря на сложности этого процесса, удалось избежать значительных задержек в получении разрешения на начало работ на мосту. Сейчас Укравтодор завершает тендеры на большом количестве объектов капитального ремонта - ожидаем, что и с ними не будем иметь задержек из-за работы ДАБИ", - резюмирует глава Укравтодора.

Напомним:

Недавно глава "Укравтодора" Александр Кубраков подтвердил, что финансирование строительства дорог не урежут в новой версии бюджета

Тендер на достройку моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, она предложила 11,9 миллиарда гривень, начальная цена на аукционе составляла 12,3 миллиарда гривень.

В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Экономическая правда