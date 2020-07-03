Новости 3 июля: увольнение глав НБУ и АМКУ, штрафы за фуры

Об увольнении Смолия. Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".

Об увольнении главы АМКУ. Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

О штрафах за фуру. За сутки правоохранители вместе с представителями Укртрансбезпекы проверили допустимый вес 6,6 тысячи грузовиков и выписали 1,7 миллиона гривень штрафов.

О "зеленом" тарифе. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3658, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

О росте цен. 94% опрошенных украинцев не согласны, что цены в Украине растут слишком медленно, а 88% - выступают против идей политиков, что стране нужен высокий курс доллара

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Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств

Парламент принял закон, которым разрешил тратить средства фонда по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог. Какое отношение ремонт дорог имеет к борьбе с вирусом? Оказывается, имеет. По крайней мере, так считают депутаты. (укр)