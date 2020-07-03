Украинцы не хотят быстрого роста цен и дорогого доллара – опрос

эльдар сарахман

94% опрошенных украинцев не согласны, что цены в Украине растут слишком медленно, а 88% - выступают против идей политиков, что стране нужен высокий курс доллара.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research по заказу Центра экономической стратегии.

Респондентам был задан вопрос "Отдельные политики считают, что цены в Украине растут

слишком медленно, и должны расти быстрее. Согласны ли Вы с ними?" 94% опрошенных ответили на

этот вопрос "нет", 2% - "да" и 4% не определились с ответом на этот вопрос.

Также респондентам был задан похожий вопрос "Отдельные политики считают, что стране нужен высокий курс доллара, например, 30 грн за доллар и выше. Согласны ли Вы с ними?" 88%

опрошенных ответили на этот вопрос "нет", 5% - "да" и 7% не определились с ответом на этот вопрос.

"Дополнительно мы спросили у респондентов, "Как Вы считаете, если цены в Украине будут расти быстрее, кому это будет более выгодно?" и "Как Вы считаете, если курс доллара в Украине вырастет до 30 грн за доллар и выше, кому это будет более выгодно?", предложив два варианта ответа "Простым людям и малому бизнесу" и "олигархам", - говорится в результатах исследования.

88% опрошенных уверены, что быстрый рост цен будет выгоден олигархам, и только 1% - что простым людям и малому бизнесу.

87% считают, что рост курса доллара будет выгоден олигархам, и 2% - что простым людям и малому бизнесу. 11% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Наконец, респондентам был задан вопрос "По закону, приоритетом Национального банка является достижение и поддержание ценовой стабильности в государстве. По вашему мнению, насколько хорошо в последние 2 года Нацбанк поддерживал ценовую стабильность?".

28% опрошенных выбрали вариант "Хорошо, меня все устраивало", 54% - "Плохо, цены росли слишком быстро", и только 1% считают, что "Плохо, цены росли очень медленно или падали". 17% затруднились ответить на эти вопросы.

"В проекте постановления Верховной Рады финансовый комитет парламента обвиняет руководство Нацбанка в чрезмерном фокусе на снижение инфляции и усилении гривни. Глава комитета Данил Гетманцев заявлял, что удержание инфляции на низком уровне не будет способствовать поддержке экономики Украины. В то же время, результаты опроса показывают, что граждане ожидают от политиков и Национального банка именно стабильных цен и курса национальной валюты", - заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Инициативы политиков поддержать экономику масштабной эмиссией гривни, что неминуемо приведет к скачку цен и курса гривни, прямо противоречат ожиданиям их избирателей", - добавил он.

Экономическая правда