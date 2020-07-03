"Каждая вторая перегружена": за сутки фурам выписали штрафов на 1,7 миллиона
За сутки правоохранители вместе с представителями Укртрансбезпекы проверили допустимый вес 6,6 тысячи грузовиков и выписали 1,7 миллиона гривень штрафов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании с президентом.
Сообщается, что на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.
По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.
Экономическая правда
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