Все разделы
Укр / Рус

"Каждая вторая перегружена": за сутки фурам выписали штрафов на 1,7 миллиона

Пятница, 3 июля 2020, 14:39
 

За сутки правоохранители вместе с представителями Укртрансбезпекы проверили допустимый вес 6,6 тысячи грузовиков и выписали 1,7 миллиона гривень штрафов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании с президентом.

Сообщается, что на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!