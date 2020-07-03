"Каждая вторая перегружена": за сутки фурам выписали штрафов на 1,7 миллиона

За сутки правоохранители вместе с представителями Укртрансбезпекы проверили допустимый вес 6,6 тысячи грузовиков и выписали 1,7 миллиона гривень штрафов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании с президентом.

Сообщается, что на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

Экономическая правда