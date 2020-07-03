Смолий встречался с Зеленским перед подачей заявления на увольнение

Экс-глава Национального банка Яков Смолий подтвердил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским чтобы согласовать процедуру отставки.

Об этом он сообщил во время пресбрифингу.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом. Мы обсудили порядок и время когда я подаю заявление об отставке", - подтвердил Смолий .

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Экономическая правда