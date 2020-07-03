Нацбанк продал 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику на рынке

2 июля на межбанковском валютном рынке спрос на доллар существенно превышал предложение из-за заявления Якова Смолия о "политическом давлении". Нацбанку пришлось продать минимум 200 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88.

По данным Finance.ua, рынок начало "трясти" с первых минут и спрос на иностранную валюту значительно превышал предложение.

Ажиотаж на торгах, вызванный заявлением об отставке главы НБУ, пришлось тушить Нацбанку и государственному Укргазбанку. НБУ дважды выходил на рынок с интервенцией с продажей валюты. Оба раза Нацбанк продал 100 млн - по 27,15 гривни и по 27,20 гривни.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 41 копейку, установив его на 3 июля на уровне 27,18.

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25.

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Напомним:

Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Экономическая правда