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Курс валют на 2 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 2 июля 2020, 11:34
 

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74.

Об этом Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,18 - 27,20 гривни;

Евро - 30,65 - 30,67 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,16 гривни. Евро покупают по 29,92 гривни, продают по 30,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,18 гривни, евро - 30,01 - 30,36 гривни.

Экономическая правда

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