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Курс гривни к доллару впервые за долгое время "просел" на 40 копеек

Четверг, 2 июля 2020, 19:40
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 41 копейку, установив его на 3 июля на уровне 27,18.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,66 гривни (на 2 июля - 30,00 гривни).

Напоминаем:

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88.

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне  27,22 - 27,25.

По данным Liga.net, НБУ в самом начале торгов  продал более 100 млн долларов для погашения паники на рынке.

Экономическая правда

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