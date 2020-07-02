Курс гривни к доллару впервые за долгое время "просел" на 40 копеек
Четверг, 2 июля 2020, 19:40
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 41 копейку, установив его на 3 июля на уровне 27,18.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,66 гривни (на 2 июля - 30,00 гривни).
Напоминаем:
2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88.
2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25.
По данным Liga.net, НБУ в самом начале торгов продал более 100 млн долларов для погашения паники на рынке.
Экономическая правда
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