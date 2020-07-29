Международное рейтинговое агентство повысило рейтинг "Укрзализныци"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "B-" с "CCC".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По словам и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней успешной финализации процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), что положительно отразилось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.
В своем сообщении Standard & Poor's отметило, что рейтинговое действие отражает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания Укрзализныцей соглашений по реструктуризации долга перед банком.
Вместе с тем" негативный "прогноз рейтинга отражает неопределенность именно по внешней среды, в которой находятся Укрзализныця и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.
Напоминаем:
На должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца, по прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.
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Экономическая правда
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