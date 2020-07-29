Международное рейтинговое агентство повысило рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "B-" с "CCC".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По словам и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней успешной финализации процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), что положительно отразилось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

В своем сообщении Standard & Poor's отметило, что рейтинговое действие отражает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания Укрзализныцей соглашений по реструктуризации долга перед банком.

Вместе с тем" негативный "прогноз рейтинга отражает неопределенность именно по внешней среды, в которой находятся Укрзализныця и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.

Напоминаем:

На должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца, по прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.

Читайте также: Финальная шестерка: кто может возглавить "Укрзалізницю"

Экономическая правда