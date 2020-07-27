"Укрзализныця" отложила на 3 года выплату 200 миллионов долларов украинской "дочке" "Сбербанка"

"Укрзализныця" успешно завершила реструктуризацию долга перед "Сбербанком" (Украина) на сумму около 200 млн долларов, подлежащего погашению до конца июля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, "Укрзализныцей" проведена реструктуризация указанного долга на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

В УЗ отмечают, что реструктуризация стала возможной благодаря конструктивной позиции кредитора и поддержке Национального банка, а также Министерства финансов.

Экономическая правда