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"Укрзализныця" отложила на 3 года выплату 200 миллионов долларов украинской "дочке" "Сбербанка"

Понедельник, 27 июля 2020, 15:24
 

"Укрзализныця" успешно завершила реструктуризацию долга перед "Сбербанком" (Украина) на сумму около 200 млн долларов, подлежащего погашению до конца июля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, "Укрзализныцей" проведена реструктуризация указанного долга на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

В УЗ отмечают, что реструктуризация стала возможной благодаря конструктивной позиции кредитора и поддержке Национального банка, а также Министерства финансов.

Экономическая правда

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Укрзализныця Сбербанк

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