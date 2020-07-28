Закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому
28 июля глава парламента Дмитрий Разумков подписал и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон 2285-д, который легализует игорный бизнес в Украине.
Об этом сообщает сайт парламента.
Ранее Разумков отказал нардепам исправить 21 июля закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до наложения вето президентом игорный бизнес легализован не будет.
Напомним:
14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.
Закон не сможет вступить в силу из-за двух взаимоисключающих правок. В одной норме подразумевается создание специальной комиссию, которая регулирует деятельность азартных игр, а в другой - что орган-регулятор определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая, или Минфин).
Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.
Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.
Экономическая правда
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