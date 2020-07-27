"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 196 кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн.

"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 млн гривен).

Он уже превысил полтора миллиарда гривен (1,637 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стабильно высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 миллиарда гривен. Уполномоченные банки с момента запуска программы уже выдали инвестиционных кредитов на сумму 757,3 млн грн.

Сейчас заем в рамках программы можно получить в 18 банках.

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда