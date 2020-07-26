Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 получил 29,4 миллиардов доходов, статья расходов при этом составила 10,1 миллиардов.

Об этом сообщается в отчете оператора.

По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточного балансирования и прочее.

"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки.

Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", - резюмировали в отчете.

Напоминаем:

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС

Экономическая правда