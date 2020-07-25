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Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 протранзитировал на 45% меньше, чем в первом полугодии

Суббота, 25 июля 2020, 18:00
 

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 протранзитував 24,9 миллиардов куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 45% меньше, чем в первом полугодии 2019.

Об этом сообщается в отчете оператора.

Компания заявляет, что Газпром полностью рассчитывался за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 77%.

"Впервые в истории украинской ГТС транзит газа организован не только для Газпрома, а также по заказу других международных компаний - между странами ЕС через Украину", - сообщает оператор.

По словам компании, в I полугодии 2020 были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также с "таможенного склада" в Словакию, Польшу и Венгрию.

Напоминаем:

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС

Экономическая правда

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ГТС транзит газ

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