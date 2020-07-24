Зеленский заверил руководство ЕБРР, что Нацбанк останется независимым

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с руководством ЕБРР заверил, что со сменой главы Нацбанка политика НБУ останется такой же эффективной.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"И.о. президента ЕБРР Юрген Ригтеринк приветствовал важные реформы в Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы Национального банка Украины.

Также он отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским Союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

"Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро. Глава государства выразил надежду на еще динамичнее наращивание сотрудничества в текущем году", - добавили в Офисе президента.

И. о. президента ЕБРР подчеркнул, что Банк готов предоставлять Украине еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал в Украину более 300 млн евро.

Зеленский заявил, что Украина "последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами", в частности с МВФ и Всемирным банком.

По его словам, правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

Он также заверил, что со сменой главы Национального банка, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - сказал президент.

Также Зеленский выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил он.

Экономическая правда