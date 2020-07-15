Гостиница "Дніпро": Основателем фирмы, выигравшей аукцион, был профессиональный игрок в покер - СМИ

Ванхапелто Петтери

Основателем компании ООО "Смартленд", которая с предложением в 1,11 млн грн (40 млн долларов) победила в аукционе о продаже гостиницы "Дніпро", был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на реестры "Opendatabot" и "Clarity Project".

Согласно реестров, сейчас основателем ООО "Смартленд" значится Максим Терещук, но до октября 2018 года основателем компании был Ванхапелто Петтери - он связан с компанией "Olympic Entertainment Group AS" (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Согласно реестру Эстонии, Петтери (Petteri Vanhapelto) является членом правления эстонских компаний "Wunderfield OÜ" и "Tatsu Digital OÜ".

"Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале "Cash Game Festival". Этот фестиваль проводился в казино "Casino Malta", которое принадлежит "Olympic Casino" из группы "Olympic Entertainment Group", - пишут "Наші гроші".

Отмечается, что в 2018 году эстонская компания "Olympic Entertainment Group AS" подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес.

В частности, компания имела 23 игорных заведения и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков.

В суде она просит признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство.

Также сообщается, что в 2019 году Минюст нанял для защиты по этому делу международную юридическую фирму "Withers LLP" (Великобритания) за 605 тыс долларов.

Сейчас основателем компании "Смартленд", кроме Максима Терещук, в реестрах значится компания "Айс Таун".

По данным реестров, ее основателем сейчас является Алексей Игунин, а руководителем - Анастасия Бутенко.

"Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - человек с такими ФИО был внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

Согласно реестров, юридический адрес компании ООО "Смартленд" - город Бровары, улица Киевская, д. 130.

Журналист Алексей Братущак обратил внимание, что по такому адресу находится обычный жилой дом.

Также в сети есть информация, что в 2018 году годовой доход "Смартленд" составил 187 тысяч долларов.

Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

азартных игр в игорных заведениях казино;

азартных игр казино в сети интернет;

букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

азартных игр в залах игровых автоматов;

азартных игр в покер в сети интернет.

Залы игровых автоматов, в частности, разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Читайте подробнее в колонке: Гостиница "Дніпро": как проходит приватизация

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