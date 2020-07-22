Кабмин определил "Нафтогаз" поставщиком газа "последней надежды" на 3 года

Кабмин определил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" сроком на 3 года как победителя конкурса.

Соответствующее распоряжение утвердили на заседании правительства.

Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020.

Напомним:

10 июля Министерство энергетики определило "ООО Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", как поставщика последней надежды на рынке природного газа.

Ранее кеобходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы - НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Нафтогаз) и ООО "Газопостачальна компания "Нафтогаз Украины" (далее - ГПК "Нафтогаз Украины").

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Экономическая правда