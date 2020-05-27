Открытие рынка газа для населения позволит почувствовать снижение цен на хабах – Коболев

Полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире программы "На карантине" UA Суспильне.

"Мы ожидаем, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Работая в этой индустрии, такую низкую цену на хабе я еще не видел. Ожидаем, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти", - отметил Коболев.

Он пояснил, что на цену газа в Европе давят избыточные объемы сжиженного природного газа LNG, который поступает из Америки в ЕС, и пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире. Соответственно, эти два фактора оказывают давление на цену - предложение существенно превышает спрос.

"Подготовительная работа к открытию рынка газа для населения проведена еще в прошлом году. Мы ожидали открытия рынка в прошлом году, потом был перенос из-за политических процессов, последняя дата, которая мне известна - открытие рынка должно состояться 1 июля", - сказал глава Нафтогаза.

Коболев отметил, что очень важно, чтобы Нафтогаз вместе с регулятором и правительством договорились о полноценном запуске рынка природного газа для населения и украинские домохозяйства почувствовали выгоду от снижения цен на европейских хабах.

Напомним:

В мае 2020-го оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах за последние 10 лет.