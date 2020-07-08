"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды"

Группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы - НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Нафтогаз) и ООО "Газопостачальна компания "Нафтогаз Украины" (далее - ГПК "Нафтогаз Украины").

"Нафтогаз всегда ответственно относился к реформированию рынка газа и считает поставщика "последней надежды" одним из необходимых условий для безопасного старта рынка для населения. Мы готовы использовать максимум своих ресурсов для гарантии, что ни один потребитель не остался без газа из-за форс-мажорных обстоятельств", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Группа заинтересована поддержать старт рынке в качестве поставщика "последней надежды", а также стимулировать развитие новых рыночных компетенций через внутреннюю конкуренцию между предприятиями Группы. Поэтому в конкурсе на ППН в Министерство энергетики подано две заявки.

Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика. Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020. Также кандидат на ППН должен подтвердить достаточное наличие персонала и средств для осуществления деятельности поставщика "последней надежды".

Напомним:

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Экономическая правда