Минэнерго определило поставщика газа последней надежды

10 июля Министерство энергетики определила Газо "Нафтогаз Украины", как поставщика последней надежды на рынке природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За" соответствующее решение проголосовали 5 из 7 членов комиссии.

Ценовое предложение ООО "ГК" Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%.Всего на конкурс подали свои предложения три компании.

После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу

Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика. Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020.

Напомним:

Ранее кеобходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы - НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Нафтогаз) и ООО "Газопостачальна компания "Нафтогаз Украины" (далее - ГПК "Нафтогаз Украины").

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Экономическая правда