Минэнерго определило поставщика газа последней надежды
10 июля Министерство энергетики определила Газо "Нафтогаз Украины", как поставщика последней надежды на рынке природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"За" соответствующее решение проголосовали 5 из 7 членов комиссии.
Ценовое предложение ООО "ГК" Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%.Всего на конкурс подали свои предложения три компании.
После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу
Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.
Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020.
Напомним:
Ранее кеобходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы - НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Нафтогаз) и ООО "Газопостачальна компания "Нафтогаз Украины" (далее - ГПК "Нафтогаз Украины").
Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.
Экономическая правда
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