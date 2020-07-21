Новости 21 июля: "зеленый" тариф, локализация закупок, два подозрения экс-главе "Укравтодора"

О зеленом тарифе. Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

О локализации. Верховная Рада на заседании 21 июля приняла за основу законпроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

О подозрении Новаку. Центральное антикоррупционное бюро Польши 21 июля по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новаку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Ранее в прокуратуре Варшавы также предъявили обвинения.

О табачных компаниях. Хозсуд Киева отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным наложение штрафа на общую сумму почти 460 млн грн.

Об игорном бизнесе. Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Сырьевого экспорта – больше, новых технологий и малого бизнеса – меньше. Что Украине надо менять?

Почему Украине нужна новая экспортная стратегия, и с какими странами Украине выгоднее налаживать торговые отношения на следующие пять лет. (укр)