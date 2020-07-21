Табачная группа компаний проиграла суд "антимонопольщикам" о штрафе в 460 миллионов

Хозсуд Киева отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным наложение штрафа на общую сумму почти 460 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно принятому Комитетом решению на компанию "Империал Тобакко Юкрейн" был наложен штраф в размере более 292 млн грн, на ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" - более 167 млн грн.

Компании "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" готовятся безотлагательно подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Решение Антимонопольного комитета было принято в рамках дела о заговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "ТЕДИС Украина" (ранее - ООО "ТК" МЕГАПОЛИС ").

По версии АМКУ согласованные действия фигурантов дела были направлены на поддержание монопольного положения дистрибьютора на рынке продажи сигарет и установления искусственных ограничений для доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи табачной продукции.

Читайте также: Антимонопольный комитет против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда

Напомним, ранее суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере более 448 миллионов гривень

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Экономическая правда