Гривня на закрытии межбанка ослабла

21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,77 гривни;

Евро - 31,78 - 31,81 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,84 гривни. Евро покупают по 31,22 гривни, продают по 31,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,92 гривни, евро - 31,64 - 31,76 гривни.

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Напоминаем:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 23 копейки, установив его на 21 июля на уровне 27,60 гривни.

21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда