Курс валют на 21 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,66 гривни;

Евро - 31,60 - 31,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 27,76 гривни. Евро покупают по 31,14 гривни, продают по 31,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,53 - 27,71 гривни, евро - 31,26 - 31,56 гривни.

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Напоминаем:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 23 копейки, установив его на 21 июля на уровне 27,60 гривни.

Экономическая правда