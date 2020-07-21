Гривня продолжает обесцениваться
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 23 копейки, установив его на 21 июля на уровне 27,60 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,59 гривни (на 20 июля - 31,26 гривни).
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Напоминаем:
20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.
20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.
Экономическая правда
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