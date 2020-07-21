Гривня продолжает обесцениваться

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 23 копейки, установив его на 21 июля на уровне 27,60 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,59 гривни (на 20 июля - 31,26 гривни).

Читайте также: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары

Напоминаем:

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Экономическая правда