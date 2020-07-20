"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 110 новых кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 20 июля 2020 года, уже выдано 1250 кредитов на общую сумму 1,775 миллиарда гривен.

"Больше активизируют программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов. Портфель рефинансированных кредитов уже превысил миллиард гривен (1,073 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта", - говорится в сообщении .

Общая сумма заявок на инвестиционные кредиты составила 4,838 миллиарда гривен. А портфель предоставленных кредитов в рамках этого продукта программы достиг уже 687,424 миллиона гривен.

"Каждый второй (55%) кредит на условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей, занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% - бизнес в оптовой и розничной торговли", - добавили в Минфине.

В региональном разрезе программы активными пока являются предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской области.

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда