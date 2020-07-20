В НАБУ рассказали о подозрениях по делу Новака

В рамках дела о создании преступной организации, в рамках которой задержан экс-руководитель "Украводора" Славомир Новак, есть подозрения 4 лицам, планируются еще подозрения.

Об этом на брифинге рассказали руководители НАБУ и САП.

"Если я не ошибаюсь, 4 человек, на территории Украины - пока 1, в Польше - трое, среди которых руководитель "Укравтодора", еще планируются подозрения", - рассказал и.о. главы САП.

Напомним:

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Экономическая правда