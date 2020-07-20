В НАБУ рассказали детали дела, по которому в Польше задержали Новака

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"Расследовалось криминальные производства в отношении должностных лиц "Укравтодора". Было установлено, что рядом человек была создана преступная организация, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине.

Параллельно с этим процессом примерно такое же расследование происходило и в Польше. В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа", - рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

По его словам, сейчас на территории Украины - Киеве, Львове - и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

"На сегодняшний день привлечены к уголовной ответственности 4 человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель "Укравтодора", сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", - добавил Сытник.

"Преступные действия фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства", - добавили в НАБУ.

"Дальнейшие шаги - избрание мер в отношении тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям, а также - блокировка и арест денежных средств, активов этих лиц как на территории Украины, так и на территории Польши", - подчеркнул Сытник.

В САП добавили, что следственные действия продолжаются, поэтому пока не могут называть компании, причастные к преступным действиям.

"События, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший и.о. главы "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании выполняли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующие сроки, и и.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения за определенное вознаграждение он "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций", - рассказали в САП.

"Способ был специфический, когда на территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица или наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом легализовали средства.

Другой эпизод - это также и.о. главы "Укравтодора" предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши с одной из международных компаний, которое осуществляет строительство дорог, он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украине планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании ", - заявили на брифинге.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро", - добавил Сытник.