Задержание Новака: НАБУ и САП проводят обыски в "Укравтодоре"

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации.

В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывшего руководителя Укравтодора, гражданина Польши. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Экономическая правда