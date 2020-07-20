В НАБУ рассказали о двойном гражданстве Новака

У экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого задержали в Польше по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, двойное гражданство.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"По гражданству, на сегодняшний день, по нашим сведениям, у главного подозреваемого двойное гражданство - Украины и Польши", - рассказал Сытник.

"По поводу подозрения - экс-главе "Укравтодора" предъявлено подозрение польской стороной в рамках законодательства Польши. Подозрения, которые подготовлены детективами НАБУ, направлены в Польшу для объявления подозреваемых там, и так же некоторые подозрения переданы нам польской стороной", - сказал и. о. главы САП.

"О возможной экстрадиции - мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Более интересно будет по поводу имущества, которое будет арестовано, но это отдельная история. По нашему мнению, есть совместная работа с польскими коллегами, экстрадиция, при том что есть польское гражданство, не является принципиальной", - подчеркнул Сытник.

Напомним:

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Экономическая правда