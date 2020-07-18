Глава Минфина отреагировал на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что задержание правоохранителями сотрудников Одесской таможни - "это реформа таможни в действии", а Минфин будет продолжать курс на борьбу со "скрутками" и "схемами".

Об этом говорится в комментарии, предоставленном ЭП.

"Задержание правохранителями сотрудников Одесской таможни - это реформа таможни в действии. Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции. Такие задержания были, есть и будут. Министерство финансов - партнер правоохранителей. Мы предоставим полное и всестороннее содействие в расследовании. Далее- решение за судом", - отметил Марченко.

"Если мы хотим очистки одного из самых коррумпированных за годы независимости органов государства - мы должны быть готовы к колоссальному сопротивлению. Ведь всего за несколько месяцев работы мы вычистили около 70% налоговых "скруток" - ориентировочно 2,5 - 3,5 млрд грн дополнительных поступлений НДС ежемесячно - и это только начало ликвидации махинаций с налогами", - рассказал министр.

По его словам, налоговая эффективность с НДС впервые за полтора года выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,5% в июне.

"Это 9,1 млрд грн дополнительных поступлений по сравнению с прошлым годом. Мы не планируем сбавлять тем и будем продолжать курс на борьбу со "скрутками" и схемами". Терпеть коррупцию никто не будет", - добавил глава Минфина.

Напомним:

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", - подчеркнул нардеп.

Он, в частности, отметил, что 16 июля в рамках уголовных производств Нацполиция совместно с ГБР и Офисом генпрокурора задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни, которая заключалась в получении неправомерной выгоды от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Гетманцев сообщил, что были задержаны руководитель таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, заместитель начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и руководитель таможенного поста "Одесса" Владимир Лиманский.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что июньские поступления в госбюджет стали на 5,5% больше, чем ожидалось, по его словам это означает, что началась эффективная борьба со схемами на таможне.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

Экономическая правда