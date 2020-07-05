Шмыгаль заявил, что началась эффективная борьба со схемами на таможне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что июньские поступления в госбюджет стали на 5,5% больше, чем ожидалось, по его словам это означает, что началась эффективная борьба со схемами на таможне.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Премьер процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне", - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

Согласно оперативным данным Госказначейства в июне поступления общего фонда госбюджета составили 112,7 млрд грн, при плане 107 млрд грн. Это также на 41,2 млрд грн больше, чем в июне-2019 года.