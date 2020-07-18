"Укргазбанк" назначил временного руководителя вместо Шевченко
Набсовет "Укргазбанка" прекратил полномочия главы правления Кирилла Шевченко, который стал главой НБУ, и.о. главы правления банка назначили Андрея Кравца.
Об этом говорится в сообщении "Укргазбанка" в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Отмечается, что Кирилл Шевченко занимал должность главы правления "Укргазбанка" 5 лет 1 месяц, долей в уставном капитале банка не владеет.
Решение наблюдательного совета банка и.о. председателя правления с 17 июля назначен Андрей Кравец, он владеет долей в размере 0,000130% в уставном капитале банка.
В течение последних 5 лет - с апреля 2015 года - он занимал должности члена правления, первого заместителя главы правления.
Напомним:
Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
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