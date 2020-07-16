Новый глава НБУ: Стало известно, почему выбрали именно Шевченко
В Офисе президента сделали ставку на Кирилла Шевченко среди кандидатов на должность главы НБУ из-за его "равноудаленности" от всех - как от украинского политикума, так и от МВФ.
Об этом заявил собеседник ЭП, который сотрудничает с ОП, говорится в статье "У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары".
"Он больше подходит, и главное - понимает, что нужно для развития рынка", - отметил собеседник.
"Сейчас все сторонники Зеленского отмечают, что избранный глава НБУ - "понятный банкир для международных финансовых корпораций".
Кроме этого, реакция "группы депутатов Игоря Коломойского" во главе с нардепом СН Александром Дубинским на кандидатуру Шевченко вроде бы должна свидетельствовать также о том, что он так же является "неудобной" фигурой и для бывшего владельца Приватбанка", - говорится в материале.
Отмечается, что за последние дни Дубинский написал несколько критических постов в адрес Шевченко и обвинил его в коррупционных схемах.
В частности, он подчеркивал на незавершенных уголовных делах против главы НБУ. О наличии уголовного производства против кого-то из родственников Шевченко накануне также сообщило издание Liga.net, ссылаясь на собственные источники.
"Чрезмерное внимание Дубинского к кандидату должно было "подкупить" западных партнеров. Однако это больше похоже на плохо срежиссированный спектакль. Сначала Дубинский его (Кирилла Шевченко. - ЭП) "сравнял с землей", а затем приближенные к нему депутаты дружно давили "за" , когда голосовали главу НБУ. Так себе двухходовка", - отметил ЭП один из депутатов финансового комитета ВР.
Читайте подробнее по ссылке: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары
Напомним:
Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
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Экономическая правда
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