НБУ резко ослабил курс гривни на фоне назначения Шевченко

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,13 гривни (на 16 июля - 31,03 гривни).

Напомним:

Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Экономическая правда