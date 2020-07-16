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Межбанк: гривня отреагировала на назначение Шевченко падением

Четверг, 16 июля 2020, 17:50
 

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро - 31,23 - 31,26 гривни.

Напомним:

Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Экономическая правда

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межбанк НБУ

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