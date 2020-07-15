В Раду внесли кандидата на должность главы АМКУ

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления от 15 июля о назначении Ольги Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Инициатор проекта постановления - председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украиные", - говорится в проекте постановления.

Также Наталуха зарегистрировал проект постановления об отчете АМКУ за 2019 год.

"Верховная Рада Украины постановляет: Отчет Антимонопольного комитета Украины по 2019 принять к сведению", - говорится в проект постановления.

"В соответствии с поручением Главы Верховной Рады Украины Д.Разумкова от 13 марта 2020 до вход. № 62279 от 13.03.2020 Комитет экономического развития на заседании 13 июля 2020 в режиме видеоконференции рассмотрел Отчет Антимонопольного комитета Украины за 2019 год и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть его и принять к сведению", - говорится в представлении.

Напомним:

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил голову Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

6 июля исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Пищанская с 2004 по 2015 годы работали на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами АрселорМиттал Кривой Рог.

С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов "Метинвест Холдинг" Ахметова-Новинского.

Также она владеет ООО "Закупочные решения", имеет долю в ООО "СТЭМ Инжиниринг" (45%) и контрольный пакет акций "Промпроектсервис" (94%).

Экономическая правда