Дело на 6,5 миллиарда: суд удовлетворил иск АМКУ об аресте средств "Тедис Украина"
Хозсуд Киева открыл производство по иску АМКУ к компании "Тедис Украины" и 4 групп компаний производителей табачных изделий о взыскании в госбюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
"Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое назначено на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО" Тедис Украина "в банковских учреждениях", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.
Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.
Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
Экономическая правда
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