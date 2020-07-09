Член набсовета УЗ Лещенко: Нам вообще ничего не платят с марта

С марта 2020 года набсовет "Укрзализныци" не получает зарплату, при этом члены наблюдательного совета не являются сотрудниками компании, а предоставляют услуги исключительно по договору с акционером, в рамках которого предусмотрены фиксированные выплаты.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

"Сейчас эти выплаты сокращены - как и у всех компаниях госсектора. Не знаю, как в других госкомпаниях, но в УЗ члены наблюдательного совета уже три месяца не получают никакого вознаграждения. Нам сейчас вообще ничего не платят с марта", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, наблюдательный совет УЗ до сих пор не подписал дополнительное соглашение на сокращение выплат.

"Насколько мне известно, в данном случае каждая компания находит свою форму договоренности по этому вопросу. Где-то достаточно письменно сообщить о том, что соглашаешься на сокращение выплат. Но у нас должно быть подписано официальное дополнительное соглашение, однако уже третий месяц оно не подписано не по нашей вине", - утверждает Лещенко.

По его словам, он лично готов работать на условиях сокращенной зарплаты, но членам наблюдательного совета компаний разрешается совмещать работу с другой деятельностью, тогда как члены правления "не могут себе такого позволить".

"Сейчас идет конкурс по выбору председателя правления "Укрзализныци". Я бы хотел, чтобы к моменту его окончания уже было ясно, на каких финансовых условиях мы работаем. Чтобы человек сразу понимал, на что он идет", - заявил он.

Лещенко добавил, что в текущих условиях наблюдательный совет проводит заседания онлайн по несколько раз в неделю, тогда как предыдущий состав наблюдательного совета собирался раз в 1,5-2 месяца.

"Наша компания вошла в кризис с исполняющим обязанности председателя правления. Поэтому надзор наблюдательного совета за правлением стал осуществляться чаще", - пояснил Лещенко.

Напомним:

Кабмин на время карантина ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала якобы данные о зарплате членов наблюдательного совета Укрзализныци.

Согласно обнародованной таблице, Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн. Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер за тот же период получил более 13,8 грн. Кристиан Кун – 11,7 млн. Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля заработали по более чем 1,4 грн. Адомас Азуолас Аудицкас - почти 3,1 млн грн.