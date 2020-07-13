Минфин отчитался о 5 месяцев работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

За 5 месяцев программы "Доступные кредиты 5-7-9%" кредиты получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,45 млрд грн, из них - 106 сделок на 360,136 млн грн подписали за прошедшую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В целом программа на 66% обеспечила рост общего кредитного портфеля банковской системы в национальной валюте за февраль-май 2020 года, которые можно назвать самыми тяжелыми месяцами жесткого карантина.

Каждый шестой, кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам", - говорится в сообщении.

В то же время отказа отрммалы около 34,5% заявителей.

Отмечается, что самая частая причина отказа банка - деловая репутация заемщика (отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и т.д.).

Около 3100 заявок сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

"За пять месяцев правительство трижды меняло Программу "Доступные кредиты 5-7-9%", ища решения тех проблем, с которыми сталкивались предприниматели на пути к своим доступным кредитам. Перед каждой сменой Программы были тщательно проработаны предложения банков, представителей различных ассоциаций и предпринимателей", - напомнили в Минфине.

Заем в рамках программы можно получить в 16-ти банках: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", ПАО "Банк Альянс" , ПАО "Банк Восток", АО "Кредобанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Кредиагрикольбанк".

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда