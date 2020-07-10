Программа по частичной безработице сохранила более 300 тысяч рабочих мест — Петрашко

Благодаря госпрограмме по частичной безработице удалось сохранить более 300 тысяч рабочих мест.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля в центры занятости работодатели подали более 190 тысяч пакетов документов (из них более 164 тысяч - от ФЛП).

"Уже принято более 165 тысяч решений для осуществления выплат 312 тыс работников (из них 143,5 тыс - ФЛП). Профинансировано 1 155,5 млн грн", - говорится в сообщении.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тысяч рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе.

Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - рассказал Петрашко.

По его словам, среди топ-5 областей по количеству поданных заявок от предпринимателей - Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черновицкая области.

"Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 тысячи), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тыс человек", - добавил министр.

Напомним:

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, но падает показатель уплаты ЕСВ - это свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.

Ранее сообщалось, что с начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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Экономическая правда